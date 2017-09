Bedrijf uit Beilen wint innovatieprijs met insectenidee

Kippen zouden elkaar minder pikken door de insecten (foto: RTV Drenthe)

BEILEN - Insecten kweken en in de stal zetten bij leghennen. Met dit idee won insectencentrum Wadudu uit Beilen een prijs voor meest innovatie idee op het gebied van dierenwelzijn.

Het is nu nog een onderzoek, maar als het aan Janmar Katoele van Wadudu - wat insect betekent in het Swahili - ligt, wordt dit plan echt uitgevoerd. "Vanaf 2018 mogen de snavels van de kippen niet meer geknipt worden. Dat betekent dat de snavels erg scherp zijn."



Al langere tijd wordt gezocht naar oplossing, om ervoor te zorgen dat de kippen elkaar en mensen niet aanvallen met de scherpe snavels. De insecten kunnen een afleidingsmanoeuvre zijn. "De kippen pikken op de insecten en zo niet op elkaar of op mensen".



De insecten kunnen een oplossing zijn. "De insecten worden gekweekt op een mesthoop. We zijn nu nog aan het testen met of je de insecten levend in de stal zet of als larf."



De prijs bestond uit een award, vijfhonderd euro ''en natuurlijk eeuwige roem."