De dag van boswachter Albert Broekman

ROEG! wordt gemaakt met de boswachters. Maar hoe ziet de dag van een boswachter eruit? Vandaag de dag van Albert Broekman.

De dag van Albert begint op kantoor met een vooruitblik naar de dag.Als de papierhandel gedaan is, vertrekt Albert richting het beekdallandschap tussen Roden en Lieveren. Daar komt hij een grote groep ooievaars tegen die profiteren van het maaien van het gras.Albert gaat daarna met zijn fototoestel op zoek naar blauwe knoop, een lilakleurig plantje dat op de Rode Lijst van planten staat. Gelukkig zijn ze hier in Drenthe gewoon te bewonderen.Ondertussen wordt er flink gemaaid in het gebied. Albert legt uit waarom dat met maaiers op zulke grote rupsbanden gebeurt.Inmiddels is Albert richting natuurgebied de Onlanden gereden om een nieuw terreinbord te plaatsen bij de kanoroute.Aan het einde van de dag woonde Albert nog de opening van de Open Monumentendagen bij. Daarmee eindigt een drukke dag in het leven van de boswachter. Tijd om naar huis te gaan.Ook boswachter Albert twittert er regelmatig op los. Vandaag spotte hij flinke paddestoelen.Ook is hij regelmatig in een kano te vinden in de OnlandenAls Boswachter Publiek kan het geven van excursies natuurlijk niet ontbrekenVolg boswachter Albert Broekman ook op www.roeg.tv