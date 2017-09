'Lang onderweg naar Drenthe? Hier sta je uren in de file!'

DEN HAAG - "Kom je uit Drenthe? Helemaal uit Drenthe?" Het zijn woorden die Hilde Klapwijk van veel studievrienden uit Leiden te horen kreeg.

Vrienden gingen in Diever tien jaar terug in de tijd Hilde Klapwijk

Klapwijk woonde zeven jaar in Drenthe en komt er nog steeds graag, onder meer om een bezoek te brengen aan haar ouders in Diever. "Dat Drenthe nu naar Den Haag is gekomen voor het Prinsjesfestival vind ik ontzettend leuk!"De studente doet goed haar best de vooroordelen over Drenthe tegen te gaan. "Studievrienden denken dat het saai is. Dat er alleen maar boeren wonen, dat er alleen maar natuur is en dat er niks gebeurt. Maar er wonen zoveel leuke mensen en er wordt zoveel georganiseerd."Veel mensen uit de Randstad hebben het gevoel dat Drenthe ver weg is. Het kost twee uur om vanuit Leiden naar Drenthe te rijden. "Dat klinkt misschien lang, maar hier sta je vaak in de file en ben je ook zo lang onderweg."Een deel van haar studievrienden heeft ze meegenomen naar haar ouders. "We zijn daar naar de kroeg geweest waar ik vroeger kwam. Vrienden dachten dat ze tien jaar terug in de tijd gingen. Ze vonden het zo rustig en mooi."Toen Hilde Klapwijk hoorde dat eens stukje Drenthe naar Den Haag kwam, wist ze meteen dat ze een steentje wilde bijdragen. Hoe ze dat gaat doen, weet ze nog niet. "Als ik iets kan doen om het project te laten slagen, dan doe ik dat heel graag."