Emmen wil meewerken aan opknapbeurt centrum Zwartemeer

Wethouder René van der Weide laat samen met de initiatiefnemers het centrumplan zien (Foto: Jan Anninga)

ZWARTEMEER - Het centrum van Zwartemeer krijgt een opknapbeurt, als het aan de inwoners van het dorp ligt. Ook de gemeente Emmen lijkt er aan mee te willen werken.

De inwoners willen de straat De Blokken en het voetgangersgebied aanpakken. Daarmee moet het gebied veiliger en aantrekkelijker worden. Ook staan in het plan extra parkeerplaatsen en nieuw groen. Met de extra parkeerplaatsen krijgt de locatie van het voormalige Groene Kruis gebouw in het dorp weer invulling.



Half miljoen voor plan

Het college van burgemeester en wethouders wil het dorp een bijdrage van 516.000 euro geven uit het stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. In oktober moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 het werk kan beginnen.



Droge voeten

Wethouder René van der Weide kwam persoonlijk naar Zwartemeer om het goede nieuws te brengen. "Hiervoor is ons stimuleringsfonds bedoeld. Om de dorpen en wijken te ondersteunen die met een initiatief komen om hun gebied op te knappen. Het is ook hoognodig dat dit gebied wordt vernieuwd, zodat iedereen met droge voeten het dorpshuis kan bereiken."



Zwartemeer is niet het eerste dorp waar inwoners zelf het initiatief hebben genomen tot dorpsvernieuwing. Eerder gingen Erica, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek het dorp al voor.