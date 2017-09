Oudste bewoner langs Het Kanaal blikt terug: De buurt knapt er echt van op

ASSEN - Cor Oldenkamp hangt vanavond dertig meter aan oranje vlaggetjes rond zijn huis. Morgen opent koning Willem-Alexander de Blauwe As in Assen. Iets waar Oldenkamp al lang naar uitkijkt, als oudste bewoner langs Het Kanaal.

Morgen opent koning Willem-Alexander de vaarroute Blauwe As. Daarmee is het water ook weer terug in Assen. Bekijk op deze speciale pagina de ongeveer 200-jarige geschiedenis van het water in Assen .

"Echt nog grote vrachtschepen voeren hier voorbij. Met grind en zand." Oldenkamp (81) ziet de schepen weer levendig voor zich, als hij terugdenkt aan vroeger. Hij woont al meer dan vijftig jaar langs Het Kanaal, met zijn vrouw en vier kinderen.Oldenkamp zag hoe Het Kanaal voor zijn huis eerst werd gedempt en veranderde in een parkeerplaats. Later werd er een greppel in gegraven, die een paar jaar later verder werd uitgegraven. In 2013 kwam de sluis terug in Het Kanaal en daar is de buurt erg blij mee."Het gras stond hier vroeger zo hoog, dat schapen hadden kunnen grazen", zegt Oldenkamp. "Nu wordt het gras elke veertien dagen gemaaid door de gemeente. En de huizen worden weer opgeknapt en goed geschilderd. Ja, de buurt knapt er echt van op."Toch is de bewoner ook wat sceptisch over de komst van de Blauwe As. "Dit jaar varen nog veel bootjes door het Kanaal, maar gebeurt dat volgend jaar weer? En wat merkt de middenstand hiervan? Want lang niet elk bootje dat aanmeert in de haven gaat deze route varen."Eén ding weet Oldenkamp zeker: "Mensen vragen wel eens waarom we niet verhuizen naar een appartement. Dan zeg ik altijd: "Zolang als wij hier nog kunnen wonen, gaan wij niet van dit plekje weg."