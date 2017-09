Een opvallende nieuwkomer: moeraskartelblad

Velden in gebied de Drentsche Aa kleuren groen door moeraskartelblad. (foto:RTV Drenthe)

DRENTSCHE AA - In juli en augustus kleuren de velden van de Drentsche Aa paars. Niet van de orchideeën zoals in het voorjaar, maar van de kattestaarten en het moeraskartelblad.

Met dat kartelblad is iets vreemds aan de hand. Een jaar of vijf geleden zag je het namelijk nog nauwelijks. Het groeide toen eigenlijk alleen maar in de buurt van De Punt.



Zeldzaam, toch?

Tegenwoordig staat het moeraskartelblad echter overal in het beekdal van het Lonerdiep, het Taarlose Diep en het Gasterensche Diep. Hele velden zelf, terwijl moeraskartelblad te boek staat als een zeldzame plant en eentje die de afgelopen jaren juist sterk in aantallen is afgenomen.



Hoe het daar is gekomen? Waarschijnlijk is het verspreid door maaimachines. Die nemen de zaden mee van de ene naar de andere plek. En blijkbaar zijn de omstandigheden goed in het beekdallandschap.



Rondtrekkende planten

Moeraskartelblad kwam in Drenthe vooral voor in het beekdal van de Reest en bij

Meppel. Opvallend is dat de plant grote groepen vormt. Dat heeft te maken met zijn leefwijze: moeraskartelblad is een halfparasiet. Dat betekent dat hij een deel van zijn voedingsstoffen uit een andere plant haalt.



De plant woekert op de wortels van grassen. En als die grassen uitgeput zijn, moet het kartelblad dus op zoek naar een ander groeiplaats. De verspreiding wordt gedaan door mieren: aan het zaad zit een zogenaamd mierenbroodje, dat is een stukje dat vol zit met suikers en vetten. Mieren vinden dat onweerstaanbaar en slepen die zaden naar hun nest. Zo trekt het kartelblad handig van de ene plek naar de andere.