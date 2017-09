Locadia niet bestraft voor spugen tegenstander

Locadia zou gespuugd hebben (foto: ANP/Marcel van Hoorn)

VOETBAL - De aanklager betaald voetbal heeft de zaak tegen PSV-aanvaller Jürgen Locadia geseponeerd.

De Emmenaar zou in het afgelopen weekeinde hebben gespuugd naar tegenstander Denzel Dumfries van Heerenveen.



De aanklager eiste daarop een verklaring van speler en/of club. Vandaag gaf de aanklager te kennen dat er onvoldoende bewijs is voor verdere vervolging.



Dit betekent dat Locadia zondag kan spelen in de topper tegen Feyenoord.