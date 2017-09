FC Emmen met Klok naast Peters in spits tegen NEC

VOETBAL - Niet Alexander Bannink of Anco Jansen, maar Gersom Klok is vrijdag, voor FC Emmen, de tweede spits naast Cas Peters in de wedstrijd tegen NEC. Op het middenveld neemt Michael Chacon de opengevallen plek van Klok in.

In aanloop naar het duel in Nijmegen heeft trainer Dick Lukkien te kampen met de nodige blessures. Tim Siekman, Mario Bilate en Henk Bos zijn al een tijdje uit de roulatie en daar kwam vorige week vrijdag Michiel Hemmen nog eens bij. De lange spits is met een spierblessure een aantal weken niet beschikbaar.Het goede nieuws kwam maandag uit Zeist. De rode kaart van Cas Peters werd geseponeerd, tot opluchting van de spits en zijn trainer. "Ik had wel lichte twijfel, want bij de KNVB weet je het nooit, maar het zou zwaar onterecht zijn geweest als Cas geschorst zou worden", aldus Lukkien. Peters zelf was niet verbaasd. "Ik heb niet getwijfeld dat ik geschorst zou worden."Lukkien heeft wel even moeten puzzelen wie er naast Peters zal beginnen. Uiteindelijk viel de keus op Klok. "Ik moest kiezen uit Jansen, maar die is nog niet fit genoeg om te beginnen, Omran Haydary heeft nog niet het Jupiler League niveau en ik wil Alexander Bannink graag op het middenveld houden, dus daarom de keus voor Klok, die het vorig jaar op die positie het een paar keer goed heeft gedaan."Beide ploegen ontmoeten elkaar twee keer in vijf dagen. Vrijdag in de competitie en dinsdag in de beker. Lukkien is met die laatste wedstrijd nog niet bezig. "De eerstvolgende wedstrijd is de belangrijkste. Zaterdag richt ik me op de beker."Op zondag 21 mei verloor FC Emmen, in Nijmegen, de tweede wedstrijd in de play-offs voor een plek in de eredivisie. Nadat thuis met 1-3 was verloren, was NEC in eigen huis met 1-0 te sterk. Peters wil revanche. "Het is een sterke ploeg, maar we hebben nog een appeltje met ze te schillen."De wedstrijd tussen NEC en FC Emmen is vrijdagavond vanaf 20:00 uur te beluisteren via Radio Drenthe. Niels Dijkhuizen en René Posthuma doen verslag.