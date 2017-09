Diederik Samsom: Overheden moeten met inwoners om tafel over windmolens Veenkoloniën

Diederik Samson en Agnes Mulder (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

ASSEN - Provincies, gemeenten en het Rijk moeten samen weer aan tafel over de komst van windmolens in de Veenkoloniën. Dat vindt oud-PvdA-partijleider Diederik Samsom.

Vandaag en morgen kijkt de Raad van State naar de komst van windmolens in de Veenkoloniën. Het is de laatste kans voor tegenstanders om de rechter te overtuigen dat zoveel molens geen goed idee zijn.



'Bewoners zijn te weinig betrokken'

Minister Kamp van Economische Zaken zette een krachtig middel in om de windmolens erdoor te drukken: de rijkscoördinatieregeling. Daardoor werden gemeenten en provincie buitenspel gezet. Maar volgens Samsom was dat niet het probleem. "Het ontwerp was niet goed en bewoners zijn te weinig betrokken bij de komst van de windmolens."



Opnieuw om tafel

Het windmolendossier sleept inmiddels al jaren en eindigt morgen met de uitspraak van de Raad van State. Volgens Samsom is dat een goed moment om het project te opnieuw op te pakken. "Gezamenlijk moeten provincie, gemeenten en Rijk kijken of er een beter plan te maken is met de bewoners, in plaats van over hun hoofden heen."



Inwoners van Drenthe hoeven voor de toekomst niet bang te zijn dat de provincie vol komt te staan met zonnepanelen en windmolens, vervolgt Samsom. "Een groot deel van onze energie komst straks van de Noordzee. Daarnaast blijven we energie importeren, zoals duurzame vormen van biomassa. Maar ook windenergie blijft noodzakelijk. Dit is op land een goede vorm van duurzame energie. Het is effectief en betaalbaar. Maar een verstandige mix hierin moet goed mogelijk zijn. Zonder geforceerd Drenthe te overladen met plichten waar het niet aan wil voldoen."



'Lusten en lasten beter delen'

Samsom krijgt steun van CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen. Zij vindt ook dat er van alles is misgegaan met de windmolenplannen voor de Veenkoloniën. "De vraag is nu hoe we hier mee verder gaan. We moeten samen kijken naar een goede mix van zonne- en windenergie. De lusten en lasten moeten beter worden verdeeld."