Groeten uit Grolloo: wanbeleid Van Halst kost Hake de kop

Groeten uit Grollo over René Hake (foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek "Groeten uit Grolloo' zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over René Hake, de Drentse trainer van FC Twente.









De Warming-Up is iedere vrijdag om 17:16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald. FC Twente heeft nog geen wedstrijd gewonnen en dus staat de positie van de trainer onder druk. Maar Derksen vindt niet Hake schuldig aan de slechte stand op de ranglijst, maar wijst met de vinger naar directeur Jan van Halst. Toch denkt Derksen niet dat Hake de kerst haalt en dat zijn taken zullen worden overgenomen door Gert Jan Verbeek