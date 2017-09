Nog één keer oefenen voor de koning: 'Een eer dat ik hem mag bedienen'

ASSEN - Een spannende dag vandaag voor medewerkers van de fluisterboot in Assen. Dat is namelijk de boot waarop koning Willem-Alexander vaart tijdens de opening van de recratieve vaarroute Blauwe As.

Gistermiddag was de generale repetitie, want alles moet vanmiddag precies volgens plan en protocol verlopen.Dus wordt de route nog een keer gevaren, gooit matroos Jos nog maar eens de touwen los en zet Maaike nog maar een pot koffie. Want de koning, die heb je maar één keer aan boord."Ik vind het een eer dat koning Willem-Alexander bij ons aan boord komt en dat ik hem dan mag bedienen", vertelt Maaike de Jong enthousiast. "Ja, het is wel de koning natuurlijk", vult matroos Jos Siersema aan.Jos en Maaike zijn beiden mensen met een lichte verstandelijke beperking en wonen en werken bij Stichting Physis die de boot exploiteert. "We hebben de afgelopen weken geoefend en zijn er helemaal klaar voor. We weten precies wat we wel en niet mogen doen", vertelt Hans Jansen van Physis.Voor de gelegenheid zijn de medewerkers van Physis in een nieuw donkerblauw pak gestoken, dat ze ook nog eens mogen houden.