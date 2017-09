OM wil werkstraf voor vrouw (38) wegens oplichting verhuurbedrijven

Volgens het OM heeft de vrouw vijf bedrijven opgelicht (foto: RTV Drenthe)

ASSEN – Een 38-jarige vrouw uit Nieuw-Amsterdam heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland vijf bedrijven opgelicht. Hiervoor eiste de officier van justitie een werkstraf van 120 uur met daarnaast een voorwaardelijke celstraf van een maand.

De schade, bijna 15.000 euro, is wat betreft het OM voor rekening van de vrouw.



De vrouw opereerde niet alleen, zei de officier. Eerder dit jaar werd de toenmalige vriend (39) uit Emmen van de vrouw veroordeeld tot tweehonderd uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk. Drie handlangers van 27, 32 en 52 uit Emmen kregen vanwege gebrek aan bewijs vrijspraak.



Marktplaats

De bedrijven werden in 2013 benaderd voor het verhuren van materiaal. Het gehuurde moest naar een bedrijfsverzamelgebouw aan de Handelsweg in Emmen. Op dat kantoor werkte ook de 38-jarige vrouw uit Nieuw-Amsterdam. Twee jacuzzi’s, feestartikelen, 1250 USB-sticks, maar ook design meubilair werden naar Emmen gebracht. De meubelverhuurder zag later zijn materiaal terug op Marktplaats waar het te koop werd aangeboden. De rekeningen bleven onbetaald.



Doodsbenauwd

De vrouw wilde de politie niets vertellen. Pas op zitting zei ze waarom. Ze was doodsbenauwd voor haar 39-jarige ex-vriend. Volgens de vrouw, die een keer eerder is veroordeeld, had ze niets met deze oplichtingspraktijken te maken. Wel is ze in beeld geweest voor flessentrekkerij en oplichting, maar die zaken werden bij gebrek aan bewijs niet doorgezet.



De rechtbank doet 28 september uitspraak.