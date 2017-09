Actievoerder Jan Nieboer vraagt asiel aan in Den Haag

DEN HAAG - Weg uit Drenthe, weg bij de toekomstige windmolens in de Veenkoloniën. Activist Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën heeft vanmiddag namens duizenden inwoners van het gebied asiel aangevraagd bij de Drentse ambassade in Den Haag.

"Ja, het is een ludieke actie", zegt Nieboer. "Maar wel een met een serieuze ondertoon."Nieboer was in Den Haag bij de Raad van State, waar tegenstanders een allerlaatste poging deden om te voorkomen dat er windmolens worden geplaatst in de Veenkoloniën. Tussendoor maakte hij gebruik van de opening van de Drentse ambassade , om nogmaals aandacht voor zijn strijd te vragen."Door die rijkscoördinatieregeling zijn onze burgerrechten ons ontnomen. De windmolens leiden tot het ruïneren van onze woonomgeving, welvaart, welzijn en gezondheid", verklaart Nieboer zijn actie. "Ik heb de komst van de Drentse ambassade als podium gebruikt om namens duizenden inwoners van de Veenkoloniën asiel aan te vragen, totdat de windplannen van tafel zijn."Volgens Nieboer reageerde commissaris van de koning Jozias van Aartsen positief op de asielaanvraag. "Hij heeft aangegeven serieus naar de windmolenplannen te kijken."Na een dag Raad van State en een bezoek aan de Drentse ambassade heeft Nieboer een goed gevoel over zijn bezoek aan Den Haag. "Het valt me op dat de rechters van de Raad van State goed voorbereid zijn. Ik ben onder de indruk van hun detailkennis. Er worden kritische vragen gesteld aan vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken. Dat sterkt mij. Maar we moeten de uitspraak maar afwachten."