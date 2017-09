Dood van 19-jarige gitarist uit Hoogeveen aangekaart bij universiteit

HOOGEVEEN - De moeder van de overleden gitarist Maarten Oomes (19) uit Hoogeveen, heeft zijn dood aangekaart bij de Erasmus Universiteit.

Dat zegt zij tegen de Volkskrant Oomes kwam op 24 augustus plotseling om het leven bij een noodlottige gebeurtenis. Volgensviel de student geneeskunde tijdens de introductieweek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam - hij was uitgekozen als gids voor de nieuwkomers - in een trappenhuis en was hij op slag dood.De omstandigheden waaronder dit gebeurde zijn niet opgehelderd, maar mogelijk is hij in een lichte manie geraakt en ontspoord. Dit zou komen door slaapgebrek. Oomes zou ontzettend moe zijn geweest na een zeilweekend, maar zette door omdat hij niemand in de steek wilde laten.Moeder Marijke Ng-a-Tham, huisarts in Hoogeveen, heeft de dood van haar zoon aangekaart bij de universiteit. "Ik krijg er Maarten niet voor terug. Maar misschien kan ik voorkomen dat het anderen ook gebeurt."