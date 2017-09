Problemen bij Astron na brand opgelost

DWINGELOO - De problemen na een brand in een elektriciteitshuisje bij sterrenkundig instituut Astron zijn voorbij.

Het vuur ontstond gistermiddag tijdens werkzaamheden en zorgde ervoor dat alle systemen bij het instituut 24 uur lang uitgeschakeld werden. Ook was de website niet bereikbaar.Hoe groot de schade voor Astron is is nog niet bekend.