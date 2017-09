Arrestatie na inval in woning Kloosterveen

Het arrestatieteam bij de woning (foto: Persbureau Meter) Een arrestant wordt afgevoerd (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een arrestatieteam van de politie heeft vanavond een inval gedaan in een woning aan de Westerwal in de Asser wijk Kloosterveen.

Bij de inval is iemand gearresteerd. Wat de reden van de inval is, is niet bekend.



De politie laat weten dat het mogelijk om een lopend onderzoek gaat. Meer kan de politie op dit moment niet zeggen.