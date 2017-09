'Windpark Drenthe onmisbaar voor halen energiedoelen'

De Raad van State buigt zich over de komst van een windpark (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

DEN HAAG - Zonder windpark in de Drentse Monden en Oostermoer halen we het doel van 14% duurzame energie in 2020 niet. Met deze boodschap stonden woordvoerders van de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu vandaag in de rechtszaal bij de Raad van State in Den Haag.

De hoogste bestuursrechter buigt zich twee dagen lang, vandaag en morgen, over het Rijksinpassingsplan en de vergunning waarmee Aa en Hunze en Borger-Odoorn 45 windturbines op hun grondgebied krijgen. Het verzet uit de omgeving is groot. "Tachtig procent van de bevolking is er tegen", constateerde staatsraad Dik van den Broek. "En de twee gemeenten", kreeg hij vanuit de tjokvolle zaal te horen.



Messen geslepen

In de zittingszaal werden de messen geslepen. De tegenstanders voerden met behulp van advocaten en deskundigen de hele dag door bezwaren aan waar de woordvoerders van de ministeries en intitiatiefnemer Raedthuys Windenergie telkens een antwoord op leken te hebben. Maar voor de drie rechters van de Raad van State werd niet alles even helder.



"Ik hoor hier deskundigen die er verschillend over denken", zei staatsraad Lex Michiels. Hij maakte deze opmerking toen er gebakkeleid werd over irritante lage bromtonen waar omwonenden zich grote zorgen over maken. Volgens de voorstanders voldoet alles keurig aan de normen, maar Michiels wees erop dat er mogelijk een derde onafhankelijke deskundige bij moet komen.



MER in prullenbak

Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, dat aan weerszijden een rij windmolens krijgt, wil dat de hele MER-procedure opnieuw gaat. "We begonnen met 50 windmolens van drie megawatt maar er komen er 45 van 4,2 megawatt. " De hele MER kan volgens Ali Edelenbosch van Dorpsbelangen dan ook de prullenbak in. Maar volgens Raedthuys maakt deze verandering voor het milieu niet uit.



De tegenstanders vinden dat de ministers onvoldoende hebben gekeken naar alternatieven als zonnevelden en wind op zee. Zelfs in het buitenland had gekeken moeten worden of daar misschien ruimte is voor het halen van de Nederlandse energiedoelstelling, vinden sommigen. "Een paar boeren hebben de lusten maar een groot deel van de bevolking heeft de lasten", zei advocaat Rob Wertheim van Stichting WindNee.



Kritisch

De tegenstanders vroegen de Raad van State kritisch te kijken naar de geluidonderzoeken en de slagschaduwen die de wieken van de molens gaan geven op omliggende woningen. Maximaal zes uur per jaar mag een gebied van vier kilometer last hebben van slagschaduw. Bij overschrijding worden de molens stilgezet, garandeerde Readthuys.



Morgen kijkt de Raad van State naar de externe veiligheid van het windpark, landschappelijke waarden, gezondheid en de effecten op het woon- en leefklimaat.