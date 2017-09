'Groene kunststofindustrie levert Emmen duizenden banen op'

EMMEN - Emmen timmert flink aan de weg op het gebied van groene chemie. In Den Haag presenteren zich deze week bedrijven die groene kunststoffen ontwikkelen.

Drenthe krijgt in de dagen voor Prinsjesdag wat extra aandacht in Den Haag. Zo is er onder meer een tijdelijke Drentse ambassade geopend. Cor Kamminga is ook in Den Haag. Hij is aanjager van de groene kunststofindustrie in Emmen en heeft een aantal producten meegenomen die in de vlinderstad ontwikkeld zijn.Een spanband bijvoorbeeld, gemaakt van gerecyclede petflessen. "Dat is een vinding geweest van Morssinkhof Plastics in Emmen", zegt Kamminga. "Een spanband moet enorm veel krachten kunnen doorstaan. Deze spanband kan evenveel hebben als een normale spanbanden."Een ander product dat Kamminga naar de Hofstad heeft meegenomen is een oogschaduwdoosje. "Gemaakt van afgewerkt frituurvet. Sunoil in Emmen maakt van dat soort vetten biodiesel. Bij dat proces komt reststroom vrij die je weer kunt gebruiken om kunststoffen te maken."Kamminga denkt dat de groene kunststofindustrie in Emmen in de toekomst honderden tot duizenden mensen banen zal opleveren.