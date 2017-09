Winkeldief uit Assen moet drie maanden de cel in

ASSEN - Een 32-jarige man uit Assen is veroordeeld tot een half jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het stelen van kleding.

Hij deed dat samen met een 45-jarige man uit Groningen en een 28-jarige man zonder woonadres. De drie braken vorig jaar december in bij Modehuis Westen in Musselkanaal. Ze vertrokken met een flinke lading kleding in een auto met valse kentekenplaten. De politie zette de achtervolging in. De dieven kregen autopech, waarna ze te voet verder vluchtten. Dankzij de inzet van een speurhond konden de mannen gepakt worden.



De 45-jarige Groninger moet een half jaar de cel in. De man zonder woonadres kreeg drie maanden celstraf opgelegd.