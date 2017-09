Mark Strolenberg nieuwe lijsttrekker VVD Hoogeveen

Mark Strolenberg (foto: VVD Hoogeveen)

HOOGEVEEN - VVD-fractievoorzitter Mark Strolenberg wordt lijsttrekker voor de VVD tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in Hoogeveen.

De VVD wil tijdens de komende verkiezingen zowel de jongere als de oudere kiezer met Strolenberg bereiken.



“Het is een eer om de lijsttrekker te zijn voor de VVD in Hoogeveen. Het vertrouwen dat de partij in mij heeft, motiveert enorm om samen met de andere kandidaten te werken aan een geweldige verkiezingsuitslag in 2018 en aan een liberaler Hoogeveen", regaeert de nieuwe lijsttrekker.



De gemeenteraadsverkiezingen vinden op 21 maart 2018 plaats.