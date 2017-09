'Drenthe is koploper biobased economy, maar te bescheiden'

Jan Rotmans (foto: Platform DSE)

ASSEN - Drenthe is het best bewaarde geheim als het gaat om de zogeheten biobased economy, de groene economie. Dat zegt Jan Rotmans, hoogleraar energietransitie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.





Qua innovatie op het gebied van de groene economie hoort Drenthe bij de koplopers in Nederland, stelt Rotmans. "Maar qua doorzettingsvermogen en organisatiegraad niet. Er moet meer samengewerkt worden, niet alleen met Groningen maar ook met Scandinavië. En er moet meer gelobbyd worden in Den Haag en Brussel."



Rotmans vindt ook dat de provincie een fonds moet instellen dat innovatieve biobased projecten financiert. "Als je dat zou doen kijkt heel Nederland, zo niet heel Europa, naar Drenthe." Volgens Rotmans is Drenthe te bescheiden en moet het veel meer bekendheid geven aan de biobased economy. "Ik pretendeer dat ik zo'n beetje alle voorbeelden ken op dat gebied, maar toch heb ik vandaag biobased producten gezien die ik nog niet kende", zegt de hoogleraar op de tijdelijke Drentse ambassade in Den Haag . "Als ik ze al niet ken, dan de rest van Nederland helemaal niet. Maak er een etalage van. Zorg dat de rest van Nederland dit ook weet."