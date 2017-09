Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Met je viervoeter de hort op, leren hoe je een fruitboom moet snoeien of hardlopen over vliegveld Eelde. Er is weer genoeg te doen in onze provincie. Hier een overzicht van een aantal activiteiten.

Zaterdag organiseert Landschapsbeheer Drenthe in Norg een cursus maaien met de zeis. Een goed alternatief voor het gebruiken van groter materiaal zoals een bosmaaier of een maaimachine, zegt Landschapsbeheer. De cursus bestaat uit een stukje theorie en er wordt geoefend met de zeis.Niet geïnteresseerd in maaien, maar lijkt het u wel leuk om te leren hoe u een hoogstamfruitboom moet snoeien? Dat kan zaterdag in Wijster. De bomen moeten ouder zijn dan acht jaar.Tien kilometer samen met u hond spannende opdrachten uitvoeren kan zaterdag in Borger tijdens de baas en hond survival. Het parcours gaat over land en water. Na de tien kilometer staat er een barbecue te wachten.In het donker lopen over de landingsbaan van Groningen Airport Eelde kan zaterdagavond tijdens de Airport Night Run. 2500 sportievelingen kunnen vijf, zeven en een half of tien kilometer over en rond het vliegveld rennen. Het is de eerste keer dat de night run georganiseerd wordt.De smaak van het hardlopen te pakken? Zondag rennen vele hardlopers door de binnenstad van Meppel tijdens de Meppel City Run. Alleen of in een groep, recreant of wedstrijdlopers. Iedereen kan meedoen. Voor mensen met een beperking is het mogelijk om mee te doen met de G-Run. Langs het parcours zijn meerdere muziek optredens.Een markt, diverse demonstraties, wandelingen en workshops. Zondag is er tijdens het Buitenfestival genoeg te doen. Het festival wordt gehouden bij het Boomkroonpad in Drouwen. Ondanks het herfstachtige weer lijkt er zondag een zonnetje door te komen. Een paraplu meenemen is handig, want er kan ook een buitje vallen.