Veiligheid en gezondheidseffecten windmolenplan besproken bij Raad van State

DEN HAAG - Gezondheid, veiligheid en de vraag hoe het is om te wonen bij een windmolenpark staan vandaag centraal bij de Raad van State in Den Haag.

De rechters buigen zich twee dagen lang over de bezwaren die er zijn tegen de bouw van windmolens in de Veenkoloniën. Gisteren begon de zitting.Een bus met veertig tegenstanders vertrok gisteren van Gieten naar Den Haag. Karl Voshaart van Platform Storm is een van de tegenstanders die aanwezig was bij de eerste dag van de zitting. Hij vond dat rechters vooral vragen stelden om duidelijkheid over het dossier te krijgen. "Er is zoveel papierwerk heen en weer gestuurd de afgelopen jaren.""Waarom is het niet gelukt met het draagvlak?", werd aan de woordvoerders van Economische Zaken gevraagd, vertelt Voshaart. Een belangrijk punt volgens de tegenstanders. Zij vinden dat er te weinig gekeken is naar alternatieven.Ook maakten woordvoerders van de ministers van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu duidelijk dat er zonder windpark in de Drentse Monden en Oostermoer niet voldaan kan worden aan het doel van 14 procent duurzame energie in 2020 De actievoerders willen met de rechtszaak de komst van de windmolens tegenhouden. Of dat gaat lukken durft Voshaart niet te zeggen. "Het is een moeilijke zaak. Wij denken dat we er alles aan hebben gedaan".Vandaag kijken de rechters naar de externe veiligheid van het windpark, landschappelijke waarden, gezondheid en de effecten op het woon- en leefklimaat.Na vandaag kan het nog wel drie maanden duren voordat er een uitspraak komt. Stilzitten doet Platform Storm niet. "Wij blijven actief en wij blijven de politiek bewerken".