Minder schoolverlaters op het mbo in Drenthe

ASSEN - Vorig jaar verliet 3,8 procent van de mbo'ers in Drenthe hun opleiding zonder diploma. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Dat is minder dan voorgaande schooljaren. Zo stopte in het studiejaar 2012-2013 nog 5,2 procent van de scholieren op het mbo.In Zuid-Holland is het aantal mbo'ers dat zonder diploma van school gaat het hoogst, namelijk 6,3 procent. Friesland doet het het beste met 3,2 procent, Drenthe komt daarna.Bekijk hier de verschillen per regio: