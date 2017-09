Programma competitie- en bekervoetbal amateurs

VOETBAL - Komend weekend staat voor de meeste Drentse amateurclubs de derde en laatste speelronde in de poulefase van de noordelijke districtsbeker op het programma. Voor ACV, Achilles 1894, HZVV en MSC wacht de volgende speelronde in de competitie.

Hieronder het complete programma.Na een gelijkspel, nederlaag en zeges spelen de mannen van trainer Fred de Boer morgen bij Jong FC Groningen de vierde wedstrijd van het seizoen in de derde divisie. De talenten van de profclub boekten uit de eerste drie duels in de derde divisie vijf punten en staan 5e. ACV staat met vier punten op plek 9. Jong FC Groningen - ACV begint om 15.00 uur.Het Hoogeveense HZVV speelt op eigen veld de derde wedstrijd in de hoofdklasse B tegen De Zuidvogels uit Huizen. Beide ploegen wonnen en verloren een keer en staan met 3 uit twee in de middenmoot. De wedstrijd in Hoogeveen begint om 15.00 uur.Achilles 1894 hoopt ook na dit weekend nog ongeslagen te zijn in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal. De Assenaren zijn het seizoen prima begonnen met een gelijkspel en zege en moeten zaterdagavond op bezoek bij vv Heerenveen. Heerenveen heeft 1 punt uit twee duels. De wedstrijd in Friesland start om 19.30 uur.Een dag later komt MSC om 14.30 uur in actie in Groesbeek, waar de ploeg van trainer Berry Zandink het opneemt tegen de beloften van Achilles'29. MSC heeft 3 punten en Jong Achilles wacht met één punt nog op de eerte zege van het seizoen.De overige amateurclubs uit Drenthe spelen dit weekend hun laatste pouleduel in de noordelijke districtsbeker en in de meeste poules moet de beslissing nog vallen welke ploeg zich mag melden in de knockoutfase. Hieronder het complete programma en de standen in de poules met Drentse clubs.zat. MVV'29 - Gramsbergenzat. Germanicus - ASC'62stand:1. ASC'62 2-4 (5-3)2. MVV'29 2-4 (3-4)3. Germanicus 2-3 (2-2)4. Gramsbergen 2-0 (2-5)zat. TVC'28 - FC Klazienaveenzon. vv Emmen - SC Ericastand:1. TVC'28 2-6 (3-1)2. Emmen 2-3 (3-4)3. SC Erica 2-3 (2-4)4. FC Klazienaveen 2-0 (1-4)zat. DESZ - Ruinerwoldzat. WVF - Alcidesstand:1. Alcides 2-4 (9-1)2. WVF 2-4 (1-0)3. DESZ 2-2 (1-1)4. Ruinerwold 2-0 (0-9)zat. VEV'67 - FC Grootegastzat. Peize - Pelikaan S.stand:1. Pelikaan S. 2-6 (8-1)2. VEV'67 2-3 (4-4)3. Peize 2-3 (4-5)4. FC Grootegast 2-0 (2-8)zat. SDC'12 - DZOHzon. SVBO - Raptimstand:1. DZOH 2-4 (7-52. SVBO 2-2 (4-4)3. SDC'12 2-2 (3-3)4. Raptim 2-1 (4-6)zat. SC Joure - Olyphiazat. d'Olde Veste'54 - FC Meppelstand:1. d'Olde Veste'54 2-6 (7-4)2. FC Meppel 2-6 (4-2)3. SC Joure 2-0 (3-5)4. Olyphia 2-0 (3-6)zat. Buitenpost - Rodenzat. Zuidhorn - Veenwoudenstand:1. Buitenpost 2-6 (5-1)2. Zuidhorn 2-3 (3-2)3. Roden 2-3 (3-3)4. Veenwouden 2-0 (1-6)zat. ONT - GOMOSzon. Beilen - FC Assenstand:1. Beilen 2-6 (7-2)2. ONT 2-3 (5-4)3. FC Assen 2-3 (4-6)4. Gomos 2-0 (2-2)zat. Gorecht - Drenthinazon. Valthermond - Nieuw Buinenstand:1. Drenthina 2-6 (7-2)2. Gorecht 2-4 (6-4)3. Valthermond 2-1 (2-6)4. Nieuw Buinen 2-0 (4-7)zat. De Griffioen - VKWzon. Rolder Boys - Asser Boysstand:1. De Griffioen 2-6 (12-5)2. VKW 2-3 (3-3)3. Asser Boys 2-3 (5-8)4. Rolder Boys 2-0 (3-7)zat. De Weide - Noordscheschutzon. Zuidwolde - Hoogeveenstand:1. Hoogeveen (zon) 2-3 (4-3)2. Zuidwolde 2-3 (4-3)3. De Weide 2-3 (2-2)4. Noordscheschut 2-3 (4-6)zat. VCG - Hoogeveen (zat)zat. SVBS'77 - Sweelstand:1. Hoogeveen (zat) 2-6 (10-0)2. VCG 2-4 (2-1)3. SVBS'77 2-1 (1-7)4. Sweel (zat) 2-0 (0-5)zat. FC Zuidlaren - Wildervankzat. De Fivel - Wagenborger Boysstand:1. FC Zuidlaren (zat) 2-6 (9-3)2. De File 2-3 (6-4)3. Wildervank 2-3 (3-4)4. Wagenborger Boys 2-0 (1-8)zat. NKVV - CSVCzat. HZVV 2 - Hollandscheveldstand:1. Hollandscheveld 2-6 (9-1)2. HZVV 2 2-4 (9-3)3. CSVC 2-1 (4-5)4. NKVV 2-0 (0-13)1. SVN'69 2-6 (10-6)2. Tiendeveen 2-3 (13-7)3. Vitesse'63 2-3 (5-4)4. VVAK 2-0 (1-12)programma:zat. SVN'69 - VVAKzat. Vitess'63 - Tiendeveenzat. ACV 2 - SVBO (zat)stand:1. Fit Boys 2-6 (11-5)2. ACV 2 1-0 (2-4)3. SVBO (zat) 1-0 (3-7)zat. NWVV - VVSzat. Mussel - Westerleestand:1. VVS 2-6 (13-4)2. Westerlee 2-3 (7-6)3. NWVV 2-1 (3-6)4. Mussel 2-1 (3-10)zat. Angelslo - Onstwedder Boyszat. Borger - SETAstand:1. SC Angelslo 2-6 (12-3)2. Onstwedder Boys 2-3 (6-3)3. Borger 2-3 (4-4)4. SETA 2-0 (2-14)zat. Staphorst 2 - ZZVVzat. MSC (zat) - VHKstand:1. ZZVV 2-6 (5-1)2. Staphorst 2 2-4 (6-2)3. MSC (zat) 2-1 (1-2)4. VHK 2-0 (2-9)zat. SJS - Glimmenzat. ONR - GRC Groningenstand:1. Glimmen 2-6 (12-7)2. SJS 2-4 (4-3)3. ONR 2-1 (3-5)4. GRC Groningen 2-0 (7-11)zat. SC Elim - Erica'86zat. Nagele - SCNstand:1. SC Elim 2-6 (15-1)2. SCN 2-3 (3-3)3. Nagele 2-3 (6-14)4. Erica'86 2-0 (2-8)zat. Waskemeer - Haulerwijkzat. FC Wolvega - LTCstand:1. FC Wolvega 1-3 (5-3)2. LTC 2-3 (5-3)3. Haulerwijk 2-3 (6-7)4. Waskemeer 1-0 (0-3)zat. Nieuw Balinge - Veenhuizenzat. Achilles 1894 (zat) - BSVVstand:1. BSVV 2-6 (6-3)2. Achilles 1894 (zat) 2-3 (5-4)3. Veenhuizen 2-3 (5-5)4. Nieuw Balinge 2-0 (2-6)Poule 2zon. Nieuw Roden - SVZzon. Zevenhuizen - Haulerwijkstand:1. SVZ 2-6 (5-1)2. Nieuw Roden 2-3 (9-3)3. Haulerwijk 2-3 (3-2)4. Zevenhuizen 2-0 (1-12)zon. Wedde - Buinerveenstand:1. Alteveer 2-6 (8-4)2. Buinerveen 1-0 (2-4)3. Wedde 1-0 (2-4)zon. Bellingwolde - FC Ter Apel'96stand:1. EHS'85 - 2-4 (3-0)2. FC Ter Apel'96 1-1 (0-0)3. Bellingwolde 1-0 (0-3)zon. Be Quick 1887 2 - Engelbertstand:1. Engelbert 1-3 (3-1)2. Be Quick 1887 1-3 (4-3)3. FC Zuidlaren 2-0 (4-7)zon. Gasselternijveen - Annenzon. Bareveld - Musselkanaalstand:1. Annen 2-6 (8-2)2. Gasselternijveen 2-3 (4-3)3. Musselkanaal 2-3 (2-7)4. Bareveld 2-0 (2-10)zon. Schoonebeek - Dalenzon. Bargeres - VIOS Oosterhesselenstand:1. Dalen 2-6 (8-2)2. Schoonebeek 2-6 (5-1)3. Bargeres 2-0 (1-3)4. VIOS 2-0 (2-10)zon. Sellingen - CECzon. DVC'59 - De Treffer'16stand:1. CEC 2-6 (16-0)2. Sellingen 2-3 (6-2)3. DVC'59 2-3 (2-3)4. De Treffer'16 2-0 (0-19)zon. GKC - Pekelder Boyszon. Muntendam - DWZstand:1. Muntendam 2-6 (10-2)2. GKC 2-3 (5-9)3. DWZ 2-1 (5-7)4. Pekelder Boys 2-1 (4-6)zon. Groen Geel - Grunozon. Groninger Boys - Actiefstand:1. Groninger Boys 2-6 (16-3)2. Actief 2-3 (5-2)3. Gruno 2-3 (4-4)4. Groen Geel 2-0 (1-12)zon. Zwartemeerse Boys - Wildervankzon. Nieuweschans - BATOstand:1. Wildervank 2-6 (22-3)2. Zwartemeerse Boys 2-6 (6-1)3. BATO 2-0 (1-9)4. Nieuweschans 2-0 (3-19)zon. Twedo - Emmen 2zon. Weiteveense Boys - SVBCstand:1. Twedo 2-6 (15-0)2. Emmen 2 1-3 (7-1)3. SVBC 1-0 (0-7)4. Weiteveense Boys 2-0 (15-1)zon. DOS'63 - Pessezon. Witteveense Boys - Sleenstand:1. Witteveense Boys 2-6 (12-3)2. Sleen 2-3 (6-5)3. Pesse 2-3 (6-6)4. DOS'63 2-0 (2-12)zon. Eext - Gieterveenzon. Buinen - Titanstand:1. Titan 2-6 (14-2)2. Eext 2-3 (4-6)3. Gieterveen 2-3 (5-10)4. Buinen 2-0 (2-7)zon. Steenwijk - DVSVzon. Diever-Wapse - Gorredijkstand:1. Gorredijk 2-6 (14-0)2. Steenwijk 2-3 (11-5)3. Diever 2-3 (5-15)4. DVSV 2-0 (4-14)zon. DSC'65 - Germanicus 2zon. Zandpol - SVV'04stand:1. DSC'65 2-6 (6-1)2. SVV'04 2-3 (5-3)3. Zandpol 2-3 (4-6)4. Germanicus 2-0 (3-8)zon. Haren - VAKOzon. Helpman - Amboinastand:1. VAKO 2-6 (8-1)2. Helpman 2-3 (6-2)3. Haren 2-1 (2-7)4. Amboina 2-1 (2-8)zon. KSC - Wijsterzon. Sweel - HH Combistand:1. KSC 2-4 (11-5)2. Sweel 2-4 (7-3)3. Wijster 2-3 (5-7)4. HH Combi 2-0 (5-13)Ruinen - HavelteWapserveen - Hoogersmildestand:1. Ruinen 2-6 (18-1)2. Havelte 2-6 (8-1)3. SV Hoogersmilde 2-0 (8-0)4. Wapserveen 2-0 (2-18)zon. BEW - Stanfrieszon. FC Fochteloo - DIO Oosterwoldestand:1. DIO Oosterwolde 2-6 (14-1)2. Fochteloo 2-6 (7-3)3. Stanfries 2-0 (1-8)4. BEW 2-0 (3-13)zon. EEC - WKE'16zon. Weerdinge - LEOstand:1. WKE'16 2-6 (4-2)2. Weerdinge 2-3 (12-3)3. LEO 2-3 (5-2)4. EEC 2-0 (1-15)zon. Gieten - SPWzon. Roswinkel - HOCstand:1. HOC 2-6 (8-2)2. Gieten 2-3 (5-4)3. Roswinkel 2-1 (1-4)4. SPW 2-1 (1-5)zon. Oldambtster Boys - FVVzon. Tynaarlo - Kwiekstand:1. Kwiek 2-4 (11-2)2. FVV 2-4 (9-2)3. Tynaarlo 2-3 (10-7)4. Oldambtster Boys 2-0 (0-19)zon. Wacker - Protoszon. HODO - IJhorststand:1. Wacker 2-6 (8-0)2. IJhorst 2-3 (2-4)3. HODO 2-3 (1-5)4. Protos 2-0 (1-3)zon. Uffelte - Old Forwardzon. Smilde'94 - Trinitasstand:1. Trinitas 1-3 (7-0)2. Old Forward 1-3 (4-2)3. Smilde 2-3 (9-6)4. Uffelte 2-0 (2-14)