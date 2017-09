Assen is in afwachting van de koning

De politie op het water (foto: Fred van Os) De stoeltjes staan klaar (foto: Kim Stellingwerf) Oranje ballonnen ter versiering (foto: Jeroen Kelderman RTV Drenthe)

ASSEN - In Assen worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het bezoek van koning Willem-Alexander.

De politie controleert het water en publiek heeft alvast de stoeltjes klaargezet. Sommige mensen hangen ook nog wat versiering op.



De koning komt om de Blauwe As te openen, de pleziervaarroute door de stad. Hij komt om 14.30 uur aan in Assen en stapt na een korte wandeling bij de sluis in de rondvaartboot. Vanuit daar vaart hij een stuk over de Blauwe As. Rond 15.10 uur is de officiële opening bij de Havenkade.



RTV Drenthe zendt het koningsbezoek rechtstreeks uit op TV. Het programma van de Koning begint rond 14.15 uur.