Stelling: Duitsers zijn betere werknemers dan Nederlanders

ASSEN - Mensen met een Duitse naam worden in Nederland eerder uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan mensen met een Nederlandse naam.

Dat blijkt uit onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt in vijf Europese landen.Volgens één van de onderzoekers komt dat door het stereotiepe beeld dat werkgevers van Duitsers hebben. Ze zien Duitsers als harde en gedisciplineerde werkers die op tijd komen. En de taal is ook handig, want veel bedrijven doen zaken met Duitsland.Wat denkt u, klopt het beeld dat werkgevers van Duitsers hebben? Of is het onzin en zijn Nederlanders net zulke harde en gedisciplineerde werkers.