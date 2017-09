Dievegge steelt 400 euro aan boodschappen

Dievegge steelt 400 euro aan boodschappen

SCHOONOORD - Voor het stelen van ruim vierhonderd euro aan boodschappen moet een 38-jarige vrouw uit Schoonoord een werkstraf uitvoeren van vijftig uur. Ze nam de boodschappen in januari mee uit de Coop supermarkt in haar woonplaats.

Camerabeelden

De vrouw kwam in een week tijd vijf keer in de winkel en nam steeds een aantal boodschappen mee zonder te betalen. De laatste keer vond een van de medewerkers dat de vrouw zich verdacht gedroeg. Na melding bij het management, werden de camerabeelden teruggekeken.



Op de beelden was te zien hoe de vrouw spullen uit de schappen pakte en in grote tassen stouwde. Na vergelijking van de kassabon met de inhoud van die tassen, bleek er sprake te zijn van een groot verschil. De beelden van voorgaande dagen werden ook bekeken.



Geen idee

De vrouw vertelde in de rechtszaal dat zij zich totaal niet bewust was van de diefstal. "Ik leed aan depressies en was mezelf kwijtgeraakt."



De rechter vond dat de vrouw geen geloofwaardig verhaal hield. Ook moet ze de niet afgerekende boodschappen terugbetalen.