Ondernemend: Scania in Meppel wil fors groter worden

MEPPEL - Vrachtwagenbouwer Scania is hard op weg om de grootste werkgever van Meppel te worden. Plantmanager Erik de Gilde ziet het aantal personeelsleden zeker groeien naar ruim 800.

Erik de Gilde is een van de gasten in Ondernemend op TV Drenthe. "We merken dat het beter gaat met de economie. We zien de productie stijgen en bouwen dit jaar 70.000 vrachtwagens in Europa. Inmiddels werken we in drie ploegen."In Meppel worden cabines en vrachtwagenonderdelen in de juiste kleur gespoten. Deze onderdelen gaan weer naar de fabriek in Zweden, waar de vrachtwagens in elkaar worden gezet."We hebben weer nieuw personeel nodig. Tot nu toe lukt het om personeel te vinden. We hebben zo'n 700 mensen aan het werk, maar denken zeker dat we volgend jaar zeker nog honderd man er bij moeten hebben."Meppel heeft de economische wind sowieso in de zeilen. Zo komt er een nieuw distributiecentrum van zuivelreus FrieslandCampina. Metaalbedrijf Van der Hulst uit Heerde is op dit moment een nieuwe fabriek aan het bouwen in Meppel. Het complete bedrijf wordt verplaatst. Het personeel gaat mee.Anne van der Hulst is eigenaar en heeft de leiding. Ze ziet de verhuizing als een enorme uitdaging. Maar het moet gebeuren, omdat er in Heerde geen plek meer is. Van der Hulst heeft de tekeningen van het nieuwe bedrijf overal hangen. Het personeel moet aangeven hoe de nieuwe fabriekshal moet worden ingericht.De derde gast is Rob Nicolai. Hij helpt bedrijven bij de opzetten van een marketingstrategie en geeft verkooptrainingen. "Soms merk je dat bedrijven vast zitten en kan ik helpen."