Militairen belegeren ministerie in Den Haag voor betere CAO

Militairen in actie (foto: Andreis Ophof/RTV Drenthe)

DEN HAAG - Militairen belegeren vandaag het gebouw van het Ministerie van Defensie in Den Haag. Ze voeren actie voor een betere CAO. De huidige CAO liep vier-en-een-half jaar geleden af en er is nog steeds geen nieuwe.

De gesprekken over een nieuw CAO liepen dit voorjaar vast. De bonden verwierpen toen het eindbod van het ministerie. Daarin werd onder meer een loonsverhoging van 2 procent en geld voor scholing aangeboden.



Volgens Jean Debie van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel (VBM) is het hoog tijd voor actie. "We belegeren het Ministerie van Defensie. Alle in- en uitgangen zijn geblokkeerd, er komt niemand meer in of uit."



"We moeten met te weinig mensen en te weinig middelen heel veel werk verrichten. Defensie is bijna bankroet en er is veel te veel bezuinigd", aldus Debie.