Blauwe As trekt eerste maand 350 boten

ASSEN - Door de Blauwe As zijn in de eerste maand na de onofficiële opening 350 boten gevaren.

De gemeente Assen is daar dik tevreden over, zegt woordvoerder Martin de Bruin. "Zeker als je bedenkt dat het een proefjaar is voor de Blauwe As. Volgend vaarseizoen zetten we volop in op promotie van deze nieuwe vaarverbinding."De Blauwe As zou eerst op 1 juli al opengesteld worden voor vaarverkeer. Maar dat werd pas de tweede helft van juli, omdat het Kanaal extra onderzocht moest worden vanwege de vondst van resten van fosforgranaten. Die waren aangetroffen bij het uitbaggeren van wat ondiepe plekken.Volgens de gemeente gaat het om een breed scala aan vaartuigen die door het heropende Kanaal voeren. Er waren kleine en grotere jachten, sleepboten en platbodems. Het meeste vaarverkeer in Assen is begin van de dag, dan gaan boten naar buiten. En in de middag komen er vooral vaartuigen binnen, constateert het havenkantoor. De boten komen zowel via de Vaart binnen, als via het Havenkanaal.De schatting is dat ongeveer tweederde van de boten die Assen binnenvaren, ook echt doorvaren over de Blauwe As. De gemeente denkt een goed vaarseizoen af te kunnen sluiten. Vanaf 1 mei tot eind augustus hebben meer dan duizend boten in heel Assen aangemeerd. De definitieve cijfers zijn nog niet bekend.De Blauwe As wordt vanmiddag officieel geopend door koning Willem- Alexander. RTV Drenthe zendt de opening live uit.