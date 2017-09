Trainer Jan Koning: 'Trots dat Danny van der Tuuk naar het WK junioren mag'

Trainer Jan Koning en Danny van der Tuuk (foto: Karin Mulder)

WIELRENNEN - Danny van der Tuuk (17) uit Assen maakt volgende week zaterdag z'n debuut op het WK voor junioren in het Noorse Bergen. Ook voor zijn trainer Jan Koning een mooie opsteker.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik ben die 'kindertjes' nu acht jaar aan het trainen. En als je dan naar een WK gaat is dat wel bijzonder. Volgens mij is het een hele tijd geleden dat er een junior uit het Noorden naar het WK op de weg is geweest. Dus ik ben daar heel trots op", zegt Koning.



Voor Van der Tuuk zelf was het telefoontje van de bondscoach niet heel verrassend."Ik had het zelf wel een beetje verwacht. Het was meer dat m'n ouders en m'n trainer ook heel blij waren dat ik er heen mag", zegt Van der Tuuk. "Het zegt dat ik bij de besten van Nederland hoor en daar ben ik blij mee."



Winnen

Van der Tuuk staat bekend om zijn kwaliteiten als klimmer. Maar ook mentaal is hij sterk in de wedstrijd."Het enige wat hij wil is winnen. Ik heb ook nog nooit gezien dat hij vanuit een derde of vierde groep moet terugkomen. Hij zit altijd in de eerste groep, hij zit altijd in de eerste waaier. Hij laat zich daar ook niet uitdrukken. Ik heb me weleens verwonderd. Dan was hij slecht en dan finishte hij toch nog in de top tien. Dat is zijn karakter", aldus Koning



De junioren rijden zaterdag in Noorwegen een wedstrijd over 135 kilometer.