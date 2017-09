Vrouw uit Nieuw-Buinen aagehouden voor drugsbezit

Vrouw aangehouden voor drugsbezit (foto: RTV Drenthe)

NIEUW-BUINEN - Een 26-jarige vrouw uit Nieuw-Buinen is afgelopen nacht aangehouden voor drugsbezit.

De vrouw zat als passagier in een auto die door de politie op het Dwarsdiep in Nieuw-Buinen werd gecontroleerd. Ze rookte een joint.



Toen de politie de auto doorzocht, werden nog meer drugs gevonden. Ook lag er een bijl in de auto. De drugs en de bijl bleken ook van de vrouw te zijn.