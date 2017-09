Zeldzame waterspitsmuis domineert de Onlanden

Wim van Boekel bekijkt een gevangen waterspitsmuis (foto: RTV Drenthe)

DE ONLANDEN - Overal in Nederland is de waterspitsmuis een zeldzaam dier. Behalve dan in de Onlanden. En dat is eigenlijk hartstikke bijzonder.

Het gaat zelfs zo goed, dat waterspitsmuizen in de Onlanden nu algemener voorkomen dan veldmuizen.



Zwemkampioenen

Waterspitsmuizen zijn de grootste spitsmuizen van Europa. Ze kunnen 110 milimeter groot worden, met een staart van tussen de 50 en 80 millimeter. Ze kunnen ontzettend goed zwemmen en duiken doordat hun haren een soort zwemvliezen aan hun poten vormen.



Hun goede zwemvaardigheid is ook direct de reden dat de waterspitsmuis het zo goed doet. Het moerassige gebied in de Onlanden is ideaal voor de diertjes. Veldmuizen maken holletjes in de bodem, maar het is in de Onlanden nu zo nat dat ze er gewoon niet meer kunnen leven.



Krachtpatser onder de muizen

Wim van Boekel van de stichting Natuur in de Onlanden doet al jaren onderzoek naar de muizen in het gebied tussen Eelde en Leek. Hij vangt ze met lifetraps, dat zijn metalen kastjes met een klapdeur die dichtgaat als er een muis overheen loopt.



Het diertje is de krachtpatser onder de muizen: groot, sterk en agressief. Het zijn felle beesten met vlijmscherpe tanden. Van Boekel moet dus oppassen wanneer hij de muizen uit de vallen haalt. Ze kunnen namelijk erg gemeen bijten.



Waterspitsmuizen in ROEG!

Om ervoor te waken dat de waterspitsmuizen niet doodgaan terwijl ze in een val zitten, gaat Van Boekel regelmatig bij de vallen langs. ROEG! liep een ochtend met hem mee op zoek naar de kleine koning van de Onlanden.



