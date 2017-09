'Minister van Landbouw moet als eerste naar Drenthe komen'

Degeputeerde Jumelet in Studio Drenthe (foto: RTV Drenthe / Marloes Hulstijn)

DEN HAAG - Gedeputeerde Henk Jumelet weet het zeker: er komt een minister van Landbouw. En die nieuwe minister zou als eerste een bezoek moeten brengen aan Drenthe.

"We hebben in Drenthe alles wat landbouw te bieden heeft. Daarnaast is onze commissaris van de koning Jozias van Aartsen de voormalige minister van Landbouw."



Voor de provincie heeft landbouw een hoge prioriteit. "Landbouw doet ertoe, het is belangrijk. In Drenthe zijn veel mensen werkzaam in de sector en het is belangrijk voor de economie."



Landbouw heeft potentie

De gedeputeerde heeft vandaag de kans Den Haag te laten zien wat Drenthe te bieden heeft. Vandaag staat het Prinsjesfestival namelijk in het teken van de landbouw.



"Er zit veel potentie in landbouw. Er moeten dingen veranderen, duurzaamheid is belangrijk. Veranderingen zijn lastig, maar samen komen we er wel uit."