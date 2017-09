Snel internet in Westerveld komt traag op gang

De partijen zijn het niet eens over wie er zeggenschap heeft over het netwerk (foto: archief RTV Drenthe)

WESTERVELD - Het snelle internet komt in de gemeente Westerveld maar traag op gang. Vooral de manier waarop het glasvezelnetwerk er moet komen en wie zich hiermee mag bemoeien, is een struikelpunt.

De partijen die om tafel zitten over de plannen zijn: het burgerinitiatief Westerveld op Glas (WOG), de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld, energiebedrijf Rendo en een bank.



Financiering en uitvoer

WOG kwam met een voorstel voor de organisatie van het glasvezelnetwerk. In dit voorstel zouden bewoners een meerderheidsbelang hebben en dus veel inspraak in het netwerk. "Wij moeten een financieel risico nemen'', zegt wethouder Klaas Smidt van Westerveld. "In het plan van WOG krijgt de gemeente daar weinig zeggenschap voor terug. Dat kan niet en ook andere investeerders zien dit niet zitten", zegt Smidt.



"Het gaat dan vooral over welke contracten er afgesloten worden, er is concurrentie op de markt die snel in beweging is. Ik moet dit ook aan de raad verantwoorden. Zij willen ook invloed hebben op wat er met het geld gebeurt."



Nieuw voorstel

Daarom kwam de gemeente met een eigen voorstel. In dit voorstel hebben de partijen die het glasvezelnetwerk financieren, zoals Rendo, de provincie, bank en de gemeente invloed op de uitvoering van het glasvezelnetwerk. Ook hier is er nog wel ruimte voor ideeën van de consumenten. Bijvoorbeeld over ''welke providers, welke aanbiedingen en tegen welke kosten" vertelt Smidt.



Dit voorstel ziet WOG niet zitten. In de nieuwsbrief schrijft WOG: "De inhoud van het voorstel, waar ook de provincie en de bank mee hebben ingestemd, wijkt zo ver af van al onze uitgangspunten dat we het hebben afgewezen en verder overleg met Rendo en de gemeente zinloos achten." WOG trekt zich daarmee terug van de vergadertafel.



Hoe nu verder?

Dat WOG zich heeft teruggetrokken uit het overleg over het glasvezelnetwerk vindt Smidt jammer. "Ik was graag met hun voorstel en ons voorstel om tafel gegaan. Maar zo ver zijn we niet gekomen." Dat betekent niet dat de plannen nu stilliggen. "We gaan verder met de plannen. Het snelle internet moet er gewoon komen, voor de inwoners maar ook voor toeristen. We krijgen geluiden dat mensen eerder van campings weggaan omdat het internet zo slecht is. Dat kan niet."



Maar ook aan de kant van WOG wordt er gewerkt aan een plan voor het glasvezelnetwerk.

Zo is het burgerinitiatief begonnen met het benaderen van andere financiers. Het bestuur kijkt in oktober of ze genoeg mogelijkheden hebben om verder te gaan met één of met andere geldschieters.