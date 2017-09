De dag van boswachter Kees van Son

ROEG! wordt gemaakt met de boswachters. Maar hoe ziet de dag van een boswachter eruit? Vandaag de dag van Kees van Son.

Tijdens een stormachtig werkoverleg werd Kees af en toe afgeleid door onze vlag bij ons kantoor in Balloo.Na de zomer beginnen de werkgroepen in de Drentsche Aa weer met hun klussen. Daarom had Kees een afspraak met de vrijwilligers van de Werkgroep Strubben Kniphorstbosch. In de stromende regen hebben ze in het werkgebied rondgelopen en gekeken welke klussen ze het komende seizoen gaan oppakken. Bij die rondgang kwamen Kees en de vrijwilligers enkele halfopen plekken tegen waar blauwe knoop volop in bloei stond. Bij de volgende werkdag pakken de vrijwilligers gelijk door, door boompjes weg te zagen zodat de blauwe knoop meer ruimte en licht krijgt.Bij foto met tenten: Door het jaarlijkse vrijwilligerskamp met jongeren uit het buitenland is Kees in contact gekomen met Vrijbuiter Tenten uit Roden. Twee stel jongeren uit Duitsland en Mexico hadden geen tent meegebracht of hadden een tent die absoluut niet berekend was op het Nederlandse weer. Navraag bij de Vrijbuiter bracht de oplossing: twee nieuwe tentjes werden beschikbaar gesteld. Al pratende met de bedrijfsleider ontstond het idee om samenwerkingsverband aan te gaan. In de toekomst gaan we leuke dingen buiten organiseren zoals o.a. wandeltochten.Het Strubben Kniphorstbosch is een archeologisch reservaat. Daar heeft Kees bij stilgestaan tijdens de Open Monumentendagen afgelopen weekend. "Tijdens een excursie heb ik veel verteld over de geschiedenis van het gebied: de eeuwenoude karrensporen, de hunebedden, grafheuvels en zelfs over de recente militaire geschiedenis van het gebied. Op de stormbaan zal menig zweet druppeltje gevallen zijn." Het Strubben Kniphorstbosch is volgens Kees ook leuk te ontdekken met de wichelroede. "Het is altijd interessant om te zien wat dat met mensen doet en er gebeurt ook altijd van alles als we met wichelroedes door de karrensporen lopen of een mooie strubbe-eik aandoenSlecht weer of niet: een boswachter gaat gewoon naar buiten. "Tijdens de overvloedige regenval is het vaak niet erg aantrekkelijk om naar het bos te gaan om even lekker te wandelen. Maar als je dat doet, kom je wel dingen tegen die met heldere hemel niet te zien zijn. Zo was ik de afgelopen dagen wel in het bos en zag ik een aardig fenomeen: schuimende eikenbomen."Daar is natuurlijk een verklaring voor. Benieuwd? Klik dan door naar het boswachtersblog van boswachter Pauline Arends.Ook op Twitter is Kees vaak te vinden met mooie foto's op leuke weetjes.Hier kwam Kees toevallig de schaapskudde van Balloo tegenHij kan ook mooie plaatjes schieten van zijn werkgebied Drentsche Aatweet:https://twitter.com/keesvanson/status/906848645345157122]Hoornaars enge beesten? Kees vindt ze vooral mooiVolg boswachter Kees van Son ook op www.roeg.tv.