Beleef en Doe festival in Exloo: hollend door gebouwen

De start van het Beleef en Doe festival. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EXLOO - Op één dag zien wat Borger-Odoorn te bieden heeft als het gaat om vrijetijdsbesteding. Daar draait het om tijdens het jaarlijkse Beleef en Doe festival. Dat festival heeft zaterdag de derde editie, met als nieuw onderdeel een belevingsrun.

Vrijdagmiddag was al de aftrap van de derde editie van het festival, dat voorheen in Odoorn werd georganiseerd. “Daar groeiden we uit ons jasje, vandaar de verhuizing naar het sportveld in Exloo”, aldus organisator Anke Pepping.



Dwars door gebouwen

Ruim 200 schoolkinderen kwamen vanmiddag al kennis maken met de activiteiten en sporten die in de gemeente voor handen zijn. Zaterdagmiddag vanaf 14.00 gaat het festival verder. Na de opening door burgemeester Jan Seton is er een belevingsrun. “Dat is nieuw en heel bijzonder. Deelnemers aan de run gaan letterlijk door gebouwen heen”, vertelt Ciska Grootjans.“



"Zo lopen de deelnemers dwars door het gemeentehuis, door een schoenenzaak en zelfs door een keuken van een restaurant. Nee, rennen mag daar niet, dat zou te gevaarlijk zijn. Maar het is wel erg gaaf.”