Dit weekend in de Drentse natuur: 16 en 17 september

Dit weekend zijn er leuke dingen in onder andere Drouwen, Borger en Norg (foto: Arjan Pad)

DRENTHE - Ieder weekend barst het in de provincie van de activiteiten in de natuur. Een overzicht van in het oog springende activiteiten van aankomende zaterdag en zondag.

Buitenfestival Boomkroonpad

Een beetje wisselvallig weer dit weekend, maar met een beetje geluk vallen er nog wat zonnestralen op het buitenfestival bij het Boomkroonpad aankomende zondag. Er worden verschillende demonstraties gehouden, er is een markt met producten uit de regio en voor kinderen is er ontzettend veel leuks te beleven. Toegang is helemaal gratis.



Survivaltocht met de hond hond in Borger

Op zaterdag komen meer dan honderd honden met hun baasjes uit Nederland en daarbuiten naar Borger voor een survivaltocht door de Drentse natuur. Over een afstand van tien kilometer moeten de honden én hun baasjes allerlei opdrachten voltooien, zowel in het water als op het droge.



Leer maaien met een zeis in Norg

Zaterdag organiseert Landschapsbeheer Drenthe in Norg een cursus maaien met de zeis. Een goed alternatief voor het gebruiken van groter materiaal zoals een bosmaaier of een maaimachine, zegt Landschapsbeheer. De cursus bestaat uit een stukje theorie en er wordt geoefend met de zeis.