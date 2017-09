Koning Willem-Alexander opent de Blauwe As in Assen

ASSEN - Koning Willem-Alexander opende vanmiddag de vaarroute de Blauwe As.

Hij vaarde met een rondvaartboot vanaf de sluis naar het nieuwe havenkanaal. Daarna vond de officiële opening plaats bij de havenkade.U kon het complete programma volgen via onze stream, op tv of op Facebook. De uitzending duurde tot ongeveer 15.30 uur. Daarna houden we u op de hoogte in ons liveblog