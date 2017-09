De koning is gearriveerd in Assen (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

ASSEN - Koning Willem-Alexander opent vanmiddag de vaarroute de Blauwe As. Hij vaart met een rondvaartboot vanaf de sluis naar het nieuwe havenkanaal.

