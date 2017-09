Assenaar vrijgesproken van betasten 13-jarig meisje

ASSEN - Een 19-jarige Assenaar werd vrijdag door de rechtbank in zijn woonplaats vrijgesproken van het betasten van de borsten van zijn 13-jarige buurmeisje. De rechter vond dat er veel tijd was verstreken tussen de aangifte en het horen van de getuigen.

Het verhaal was na zo’n lange periode niet meer geloofwaardig, stelde de rechter. Tegen de man was door het Openbaar Ministerie een werkstraf geëist van 40 uur.Het slachtoffer deed aangifte nadat de man haar in juni vorig jaar zou hebben vastgegrepen toen hij haar in een zwembadje wilde gooien. De advocaat van de Assenaar betoogde eerder dat zijn cliënt al genoeg straf had gehad, omdat de vader en broer van het meisje de man in elkaar hadden geslagen.De man ontkende stellig dat hij het meisje heeft betast. Hij en het meisje hebben allebei getuigen die hun verklaringen bevestigen: volgens sommige omstanders was er inderdaad niks gebeurd, anderen bevestigden het verhaal van het meisje.