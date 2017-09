Wat zijn de drukste fietspaden van onze provincie?

Met de gegevens kan de organisatie zien wat er gebeurt in fietsend Nederland (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Wat zijn de drukste fietspaden van onze provincie? De knelpunten? En wat vinden we van de snelle fietsers op het fietspad? Vragen waar mogelijk volgende week antwoord op gegeven kan worden.

Dan kunnen fietsliefhebbers weer meedoen met de Nationale Fietstelweek. Erika Sollie van de organisatie legt uit: "Wij roepen fietsend Nederland op om een speciale app te downloaden. Hiermee kunnen we alle fietsritten registreren in de Fietstelweek."



Obstakels

Met de gegevens kan de organisatie zien wat er gebeurt in fietsend Nederland. "We kunnen vertragingen uit de gegevens halen, zien waar de fietspaden het aller drukst zijn, maar ook waar obstakels zitten."



Dat is bijvoorbeeld handig voor gemeenten. Als een fietspad onveilig is kan dit worden aangepast.



De snelle fietser

Speciale aandacht is er voor de snelle fietsers op het fietspad. "Fietsers kunnen ook hun fietsbeleving aangeven. Dus wat vinden ze van de snelle fietsers op het fietspad." Maar ook andersom: hoe beleven snelle fietsers hun fietstocht.



Maandag start de landelijke Fietstelweek voor de derde keer. Inmiddels doen zo'n achtduizend mensen mee.