Cel- en taakstraffen voor uitkeringsfraude en bezit pistool

In de woning van de man werd een pistool met munitie aangetroffen (foto:pixabay.com)

ASSEN - Twaalf maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat kreeg een 36-jarige Assenaar vrijdag van de rechtbank in Assen opgelegd voor uitkeringsfraude en het bezit van een pistool.

De man woonde 6 jaar samen met zijn vriendin en kinderen, zonder dit te meldden bij de sociale dienst van de gemeente Assen. Zijn vriendin werd ook bestraft: 4 maanden voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 180 uur.



Meer dan een ton te veel

Het stel ontving tussen 2009 en oktober 2015 volgens de gemeente Assen bijna 127.000 euro te veel aan uitkering. Dat claimt de gemeente nu terug.



Pistool, munitie, hennepkwekerij

In de woning van het stel in de wijk Pittelo vonden politieagenten, behalve veel spullen van de man - waaruit ze concludeerden dat hij daar woonde - ook een pistool en zes kogels. Daarnaast vonden agenten een complete uitrusting voor een hennepkwekerij op zolder. Verder viel het op dat de twee opvallend veel luxe spullen in huis hadden terwijl ze verklaarden geldproblemen te hebben.



De man verklaarde dat hij in Gasteren woonde, maar volgens een buurman daar woonde er niemand in het bewuste huis. Wel was daar in 2010 een hennepkwekerij ontmanteld. Daarvoor is de man in 2012 veroordeeld tot vijftig uur werkstraf.