Janneke Ensing: 'Ik denk dat het WK een afvalkoers wordt'

Janneke Ensing (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Komende donderdag, op haar 31e verjaardag, vliegt wielrenster Janneke Ensing uit Gieten naar Noorwegen voor het wereldkampioenschap op de weg. Afgelopen weken heeft ze zelfvertrouwen getankt. Want eindelijk was hij daar; haar eerste profzege!

Geschreven door Karin Mulder

In de laatste etappe van de Holland Ladies Tour in Sittard kwam ze solo over de streep en na afloop waren er emoties. "Je wil zelf ook graag een keer winnen. En als dat dan eindelijk lukt is er heel veel blijdschap en dan kunnen er ook wel traantjes komen", zegt Ensing vanaf de massagetafel tijdens het TV Drenthe programma De Warming Up.



Na de overwinning in Limburg pakte ze afgelopen weekend ook nog een etappe in de Ronde van Toscane. De sportwijsheid 'winnen moet je leren' klopt wel volgens Ensing. "Vaak is dat zo. Als je er eentje te pakken hebt begint het wel te lopen. Dat heb ik nu wel gemerkt."



Geen vetpot

Ondanks haar overwinningen en haar contract bij de Italiaanse ploeg Alé Cipollini was het afgelopen jaar geen vetpot voor de profrenster. "Nee, was het maar zo'n feest. Het is niet te vergelijken met de mannen. Voor komend seizoen heb ik wel een goed contract getekend, maar dit seizoen werk ik er ook nog naast als diëtiste. Ik vind eigenlijk wel dat ik ervan moeten kunnen leven. Als je er alles uit wil halen moet je er niet meer bij gaan werken", zegt Ensing.



Trainer of hoogtestage?

Ook het feit dat de renster uit Gieten geen eigen trainer heeft is een kostenoverweging."Ik doe het allemaal zelf. Het is een beetje pluk de dag. Het gaat tot nu toe goed. Ik zit heel erg te twijfelen of ik het volgend seizoen met trainer ga doen. Ik kan van dat geld ook op hoogtestage, dat is ook prijzig. Ik denk dat ik liever daarvoor kies."



WK-parcours

Het zware parcours in Noorwegen, waar ze volgende week zaterdag haar WK rijdt, lijkt Ensing op het lijf geschreven. "Het is lastig. Volgens mij zit er een klimmetje in van anderhalve kilometer en eigenlijk is die niet extreem stijl, maar na een paar keer verneem je dat wel. Daarnaast is het vaak regenachtig en koud in Noorwegen. Dat klinkt wel positief, dus ik denk dat het een afvalkoers gaat worden", besluit Ensing.