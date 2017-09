Drie Drentse kanshebbers op NL Award

René Karst maakt ook kans op een NL Award (foto: RTV Drenthe)

ERICA - Daniël Lohues, René Karst en Jeffrey Kuipers maken dit jaar kans op een Buma NL Award.

De drie hebben een nominatie op zak in de categorieën album-alternatief, feesthit en single Hollands. Lohues is genomineerd met zijn album Moi, Karst samen met Stef Ekkel met Liever te dik in de kist en Kuipers met zijn single Wat je zegt.



Elf categorieën

Bijna dertig Nederlandse bands en artiesten maken in totaal kans op een prijs, verdeeld over elf categorieën. André Hazes is met vier nominaties het best vertegenwoordigd, op de voet gevolgd door rapper Boef en levensliedzanger John West met elk drie nominaties.



2 oktober

De Buma NL Awards worden dit jaar voor de achtste keer uitgereikt door Buma Cultuur, de stichting die zich bezighoudt met ondersteuning en promotie van Nederlandse muziek. De prijzen worden op maandag 2 oktober in in Utrecht uitgereikt.



Bekijk hieronder de complete lijst met genomineerden:



Meest Succesvolle Album – Populair

De Dijk - Groef

Bløf - Aan

Vreemde Kostgangers - Vreemde Kostgangers



Meest Succesvolle Album - Hollands

Ancora - Door Weer en Wind

Frans Bauer - Geluk, Hoop & Liefde

André Hazes - Wijzer



Meest Succesvolle Album – Urban

Boef - Slaaptekort

Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

Frenna - Geen Oog Dichtgedaan



Meest Succesvolle Album - Alternatief

Spinvis - Trein Vuur Dageraad

Daniël Lohues - Moi

Eefje de Visser - Nachtlicht



Meest Succesvolle Single - Populair

Guus Meeuwis - Kus van Mij

Ali B ft. Diggy Dex - Ik Huil Alleen Bij Jou

Marco Borsato & Matt Simons - Breng Me Naar Het Water



Meest Succesvolle Single - Hollands

Henk Dissel - Bijna

Jeffrey Kuipers - Wat je zegt

André Hazes - Ik Haal Alles Uit Het Leven



Meest Succesvolle Single - Urban

Boef - Habiba

Frenna ft. Jonna Fraser & Emms - My Love

Ronnie Flex ft. Frenna - Energie



Meest gedraaid in de Nederlandse Horeca – Urban

Lil Kleine ft. Boef - Krantenwijk

Ronnie Flex ft. Frenna - Energie

Boef – Habiba



Meest gedraaid in de Nederlandse Horeca

John West - Wit Zwart

André Hazes - Wie Kan Mij Vertellen

John de Bever - Daar In Dat Kleine Café Aan De Haven



Meest gestreamde track

Frank van Etten - Ik Sta In Lichterlaaie

André Hazes - Ik Haal Alles Uit Het Leven

John West - Wit Zwart



Grootste Feesthit

Stef Ekkel & René Karst - Liever Te Dik In De Kist

John West ft. Lange Frans - Lekkerding

John de Bever - Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht