Assense bereikt top van Kilimanjaro niet

ASSEN - Het is Mariska van Gennep uit Assen niet gelukt de top van de Kilimanjaro te bereiken. Ze is alweer terug in Assen, terwijl ze morgen de top wilde bereiken van de berg in Tanzania.

Mariska deed de beklimming, om geld in te zamelen voor de Stichting ALS op de weg. Haar man Sjonny overleed in april aan deze spierziekte.De 51-jarige Assense kwam halverwege, maar de tocht bleek toch te zwaar. "De rouw kwam dieper over me heen en het was zwaarder dan verwacht. Sommige stukken was het meer klimmen dan lopen. Na twee dagen zei mijn lijf: dit is genoeg", vertelt Mariska.Tot vierduizend meter klom Mariska de Tanzaniaanse berghelling op, samen met een groep van zes anderen. Die gingen wel door. Mariska: "Ze vonden het jammer, maar begrepen mijn besluit. Je bent ook in een flow met elkaar en ik doorbrak dat."Ondanks het opgeven is de Assense trots op zichzelf. "Op mijn leeftijd en mijn conditie van rouw vind ik vierduizend meter een topprestatie. Welke 51-jarige doet me dat na?", zegt Mariska. Het geld dat ze inzamelde gaat gewoon naar de Stichting ALS.Hoeveel dat precies is, is nog niet bekend. Mariska: "We hebben een benefietgala gehouden en zoveel mogelijk geld ingezameld met z'n zevenen. Ikzelf heb in ieder geval 2.200 euro opgehaald, dat gaat sowieso naar ALS."