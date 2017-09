Werkstraf voor diefstal in zorgcentrum

De vrouw stal bijna 900 euro van bewoners (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een 19-jarige vrouw uit Emmen is veroordeeld tot 60 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Ze stal bijna 900 euro van drie ouderen in het zorgcentrum waar ze werkte.

Van juli vorig jaar tot februari werkte de vrouw als stagiaire bij een zorgcentrum van de Treant Zorggroep. Zij maakte voornamelijk schoon in de kamers van de bewoners. Medewerkers van de instelling begonnen te vermoeden dat de Emmense verantwoordelijk was voor het stelen van geld van de inwoners. De diefstallen begonnen namelijk toen zij op het toneel verscheen.



Bij een van de slachtoffers werd een gemerkt briefje van 20 euro in de tas van een rollator gedaan. Na een bezoek van de vrouw op de kamer, bleek het briefje te zijn verdwenen.



Na ondervraging door de politie bekende ze de diefstallen, bij elkaar goed voor een bedrag van ongeveer 890 euro. De verdachte, die woont bij haar vader, gaf aan dat haar familie kampte met financiële problemen. Het was voor haar een reden om te gaan stelen. Ze sloeg toe als de slachtoffers niet op hun kamer waren.



Behalve de werkstraf moet ze het geld ook terugbetalen aan de ouderen waarvan ze het gestolen heeft.