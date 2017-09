Gevonden urn weer terug bij eigenaar

GASSELTERNIJVEEN - De urn die gisteren in de buurt van Gasselternijveen werd gevonden, is weer terug bij de rechtmatige eigenaar.

De politie liet gisteren weten op zoek te zijn naar de eigenaar van een zwarte urn. Voorbijgangers die de urn vonden, troffen in de urn nog zakjes met as aan.Volgens de politie is de urn door de eigenaar na een asverstrooiing in een container gedeponeerd, omdat deze de urn niet meer wilde hebben. De container is vervolgens tijdens de storm van woensdag omgewaaid, waarna de urn is weggerold.