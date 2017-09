WMD levert 100.000 flessen water aan Sint Maarten

ASSEN - Waterbedrijf WMD uit Assen gaat 100.000 vijf-literflessen drinkwater uit Drenthe aan Sint Maarten leveren. Het Caribische eiland, dat door orkaan Irma werd getroffen, heeft een grote behoefte aan schoon drinkwater.

De flessen worden met vrachtwagens van Drenthe naar Den Helder gebracht. Daar vertrekt aanstaande maandag het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman met hulpgoederen naar Sint Maarten.Er is op Sint Maarten een gebrek aan schoon drinkwater. Volgens Annemoreen Ooms van WMD is de Nederlandse overheid daarom erg blij met het water uit Drenthe. "Onze flessen zijn snel leverbaar, hebben een draagbeugel en zijn gemakkelijk opnieuw te vullen. Wij hebben hier veel nooddrinkwater staan om, in het geval van een calamiteit, snel te kunnen leveren", vertelt Ooms.De Karel Doorman doet ongeveer elf dagen over de vaart naar Sint Maarten. Begin oktober moet het grootste schip van de Nederlandse marine bij het eiland aankomen. Ook honderd soldaten uit de kazerne in Havelte vertrekken deze week, per vliegtuig, naar de Cariben.